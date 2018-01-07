استقبل نادي الاتفاق، ظهر أمس السبت، المصري أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الجديد القادم من الأهلي بنظام الإعارة، وخضع إلى فحص طبي فور وصوله في مستشفيات المانع، الشريك الطبي للنادي، وجاءت الفحوصات سليمة، وشارك اللاعب في التماري