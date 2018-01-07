الجيل يركز على اللياقة
الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am
رفع فريق الجيل الأول لكرة القدم درجة تحضيراته خلال فترة توقــف دوري الدرجــــة الثانية، وذلك بتدريبات مكثفة أمس السبـت تحـت إشـــراف الوطني أحمد التريكــي نظراً لتمتع التونسي منذر العذاري مدرب الفريق بإجازة مع عائلته.
وتركزت الحصة التدريبية على تكثيف النواحي اللياقية بإشراف علي بن سعيد المعد البدني الذي أخضع اللاعبين إلى تمارين عبر محطات متنوعة، في الوقت الذي واصل فيه حراس المرمى تمارينهم برفقة التونسي محمد الرواتبي مدرب الحراس.