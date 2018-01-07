15لجنة في بطولة الشهداء

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

وزعت إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني في الرياض بقيادة العميد محمد الحمالى، اللجان العاملة في بطولة شهداء الواجب الثانية التي ستقام في المدينة الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض نهاية فبراير المقبل.

وبلغ عدد اللجان العاملة في البطولة 15 لجنة، علماً بأن التصفيات المؤهلة إلى البطولة في المنطقة الوسطى والغربية اختتمت الأسبوع قبل الماضي، فيما ستختتم تصفيات المنطقة الشرقية نهاية يناير الجاري.

يشار إلى أن بطولة شهداء الواجب "الأولى" التي أقيمت الصيف الماضي، شارك فيها 2135 لاعباً من جميع قطاعات الحرس الوطني في السعودية، تنافسوا على 12 لعبة وهي كرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى واختراق الضاحية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والبلياردو وشد الحبل.