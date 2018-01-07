الأخضر الأولمبي يستبعد 3 لاعبين.. وينتقل إلى تشانجشو

شنغهاي ـ الرياضية | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

استبعد الجهــاز الفني للمنتـخــب السـعــودي الأولمبي لكرة القدم الثلاثي يوسف الحربــي ومتعب الفرج وراكان الحافظي من قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيـا تحت 23 المقــررة الثلاثاء في الصين.

وعبر الجهـاز الفنـــي عن شكره للاعبـــين على انضباطهــم خلال فتـــرة المعسكرين الإعداديين في الرياض وشنغهاي.

واختتم الأخضـر الأولمبي أمس السبـت معسكـــره الإعــدادي في مـديـنــة شنغهاي الصينية استعداداً للمشاركـة فـي البطولـــة الآسيويـــة، وذلك بحصة تدريبية صباحيـــة تحت إشراف الأرجنتيني دانيـال تيجيليا مدرب المنتخب الذي ركز على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية اختتمها بمناورة على كامل مساحـة الملعب.

ومنح الجهــاز الفنــي اللاعبين جولة حرة في الفترة المسائيـــــة، ومن ثم غادرت البعثـــة إلى مدينة تشانجشو لخوض منافسات المجموعة الثالثة.

يـشـار إلى أن قـرعــة البطولة الآسيوية أوقعت الأخـضــر الأولمبــــي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات العــراق والأردن وماليزيا.

ويفتتح الأخضر الأولمبي مـشـواره في البـطـولـــة الآسيوية بمواجهـة الأردن الأربعاء المقبل.