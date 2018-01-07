تغيير المرحلتين الاستعراضية والأخيرة برالي حائل

حائل ـ الرياضية | Sunday, 07 January 2018 - 00:00 am

أعلن الاتحـاد السعـــودي للسيارات والدراجات النارية مواقع المراحل الأربع لرالي حائل نيسان 2018 بعدما تم تغيير مكان المرحلتين الاستعراضية والأخيرة. جــــاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الرئيسة للرالي الذي عقد أمس السبت بتوجيه من الأمير عبداللــه بن خالد مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

وتأتي المــراحــــل على النحو التالي: المرحلة الأولى الاستعراضية منطقة "قرين عنز" البريـة ـ المرحلة الثانية مرحلــة "بقعـــاء" ـ المرحلة الثالثة مرحلة النفود الكبير ـ المرحلــة الرابعـة مرحلـــة "الغزالة".

وتصل مسافـــــة جميع المسارات إلى 1400 كيلو تمر بتكوينــات طبيعية مختلفــــة كالرمال والأوديــــة والشعاب والأرض الصخرية في منطقة الحــرة المرحلــة الجديـــدة "الغزالة" وتمر بجانب فوهـات البراكين.

كما وصل عدد المتسابقين المسجلين في الاتحاد السعودي للسيـــارات للمشاركــة في الرالي 49 فريقاً للسيــــارات و10 للدراجات النارية شملت مشاركات موسعة خليجيــة وعربية ودولية. فيما وصلت الفعاليات لـ 40 فعالية عائلية.

يشار إلى أن رالي حائــل نيسان 2018 ينطلق الأربعاء المقبل ويستمــــر حتى الـ 20 منه بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحـة والتراث الوطنــي والهـيـئة العامـة للريـاضــة وبإشراف فنــي من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريـــة والاتحــاد الدولــي للسيارات FIA.