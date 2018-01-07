تقليص مهلة مسيرات المحترفين شهرين

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

قلَّص الاتحاد السعودي لكرة القدم مهلة تقديم مسيِّرات رواتب اللاعبين المحترفين، ومديري الاحتراف في أندية دوري المحترفين السعودي بواقــــــع شـــهريــن، فيمـــا قلَّص بواقــــــع ثلاثة أشهر مهلـة تقديم المســيِّرات المماثلة في دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى.

وبات لزاماً على أندية دوري المحترفين تقديم المسيِّرات من بداية يوليو المقبل إلى نهاية أكتوبر "أربعة أشهر"، فيما ستقدم أندية الدرجة الأولى المسيِّرات من بداية مايو إلى نهاية سبتمبر "خمسة أشهر". وكانـــت "الرياضيـــة" أشارت، الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ قرار بتقليص المهلتين.

وتلقَّت أندية البطولتين، أمس، خطاباً من الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حصلت "الرياضية" على نسخة منه، يطالب بوجــــوب الالتــــزام بتعديــــل البنديـــــن الســـابع والثــــامن من التعميم الصادر بشأن تحديد فترتَي تسجيل اللاعبين المحترفين.

وفي الخطاب نفسه، طالبت الأمانة العامة أندية البطولتين بتقديم صورة طبق الأصل من كشف تحويل رواتب اللاعبين ومديري الاحتراف مباشرةً إلى حساباتهم الشخصية في البنوك، مشددةً على ضرورة الالتزام بالشروط.