رسوم العقود على دفعات

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

شدَّد الاتحاد السعودي لكرة القدم على وجوب سداد اللاعبين المحترفين، السعوديين وغير السعوديين، رسوم تسجيل العقود بنسبة 5 في المئة من إجمالي قيمة العقد، سواءً كان انتقالاً، أو إعارة، أو تجديداً، فيما يسدد المدربون، السعوديون وغير السعوديين، ما نسبته 10 في المئة من إجمالي عقودهم تحت بند رسوم رخص المدربين، اعتباراً من الأول من يناير 2018. وفي حال عدم السداد، تُطبَّق عقوبات متدرجة.

وأفاد تعميمٌ من الاتحاد، تلقته أندية دوري المحترفين السعودي، ودوري الأمير فيصل بن فهد "الدرجة الأولى"، وحصلت "الرياضية" على نسخة منه، بالبدء في تطبيق الرسوم الخاصة بعقود اللاعبين ورسوم رخص المدربين من إجمالي العقود.

ووفقاً للمادة 59 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تُدفع رسوم تسجيل اللاعبين لحساب اتحاد اللعبة على دفعات طيلة مدة العقد ومع بداية كل شهر ميلادي من تاريخ سريانه.

وفي حال تأخر اللاعب عن السداد، يسدِّد ناديه عنه مع وجوب حسم القيمة من أجره الشهري، أو مقدم العقد، وإشعار لجنة الاحتراف بذلك.

ويحق للجنة فرض عقوبات على اللاعب، غير الملتزم بالضوابط، تبدأ بالإنذار الخطي، ثم الغرامة المالية، التي لا تزيد عن 300 ألف ريال، حتى الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من الأجر الشهري للاعب وإلزامه بأداء التدريبات.