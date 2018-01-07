متعب يصل.. ويكمل عقد السداسي

بريدة ـ نايف البدراني | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

شارك المصري عماد متعب، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، في التمارين الأولى لفريقه، أمس، عقب وصوله إلى القصيم، بعد أن تعاقدت معه إدارة النادي بنظام الإعارة من ناديه الأهلي المصري حتى نهاية الموسم لتدعيم خط هجوم الفريق.

وكان متعب وصل إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم، عصر أمس، وكان في استقباله علي الشايعي، نائب رئيس النادي، والمصري عصام الحضري، قائد الفريق. وسيكمل متعب عقد السداسي الأجنبي في صفوف الفريق: الثنائي المصري عصام الحضري، ومصطفى فتحي، إضافة إلى السوري جهاد الحسين، والبوروندي ســيدريك أميســي، والبرتغالــي ريكاردوماتشادو.