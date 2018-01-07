الريال يواصل ترنحه ويتعادل مع سيلتا فيجو

الألمانية - الرياضية | Monday, 08 January 2018 - 00:53 am

واصل ريال مدريد ترنحه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فقد نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب البطولة التي توج بها في الموسم الماضي، عقب تعادله المخيب 2 / 2 مع مضيفه سيلتا فيجو في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة اليوم الأحد.



بتلك النتيجة، ظل الريال في المركز الرابع بترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، علما بأن الفريق الملكي مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام ليجانيس.



في المقابل، ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.



ظهر الريال بشكل باهت للغاية على مدار شوطي المباراة، حيث ابتعد نجومه عن مستواهم المعتاد، لاسيما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الوقت الذي كان فيه سيلتا قريبا للغاية من حصد النقاط الثلاث لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة.



بادر الدنماركي دانييل فاس بالتسجيل لمصلحة سيلتا في الدقيقة 33، غير أن الفريق المضيف لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أحرز النجم الويلزي جاريث بيل هدفين للريال في الدقيقتين 36 و38.



تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أدرك سيلتا فيجو التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ماكسي جوميز، الذي نجح في تعويض ركلة جزاء أهدرها زميله اياجو أسباس في الدقيقة 72.



تأتي تلك النتيجة، لتضاعف من حدة الانتقادات الموجهة للاعبي الفريق الملكي، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، خاصة بعدما اكتفى الفريق بتحقيق انتصار وحيد فقط خلال مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة.