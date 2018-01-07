الشاعر الفوضوي.. أفضل

الرياض ـ راكان المغيري | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

وصف الشاعر ضيدان المريخي، الساحة الشعرية في السعودية بالممتازة، مبينًا في حوار مع "الرياضية"، أن أبناء جيله لم يخفقوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "هم اعتادوا كتابة القصيدة الثقيلة التي غيبها تويتر في فترة ما، رغم أنه تطور أخيرًا، وأصبحت القصيدة الكاملة توجد بالصوت والصورة بما يخدمها، وهذا الأمر الذي استفاد منه الشباب كثيرًا في تقديم أنفسهم".وأوضح المريخي أن فــوضوية الشـاعر وعمله الشــــخصي يقــــدمــانه بشكل أفضل، وقال: "هناك شعراء شباب استطاعوا من خلال 4 أو 5 قصائد، الوصول إلى المتلقي، ووجدوا ما يبحث عنه النجم، وبعضهم الآخر وصل متأخرًا بعد تجربة تراكمية، وهذا الأمر يعود إلى ذكاء الشاعر في تعامله مع معطياته، ومتــى مــا أصبح مصنوعًا يفقد بعضًا من بريقه".وحول غيابه عن الأغنية" أجاب: "أنا لست مسوقًا لمنتجي الــذي أتعب أن أهــذبه وأحترم فنياته وكتابتها بمعطيات القصيدة الـــتي لا أقــبل الـتنازل عن مســـتواها إرضــــاء لفــــنــان أو ملحن.