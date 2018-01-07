المالك يناقش تجديد عقد هوساوي

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

اجتمع سلمان المالك رئيس نادي النصر المكلف مساء أمس، بعد نهاية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مع الدولي عمر هوساوي مدافع الفريق، ونواف المهدي وكيله، وذلك للتفاوض حول تجديد عقد اللاعب.

وأوضحت لـ"الرياضية" مصادر قريبة من النادي، أن هوساوي لا يزال يفكر في العرض الذي قدمته إدارة النادي من أجل التجديد ولم يوافق بعد.

وكان هوساوي قد جدد عقده لمدة أربعة أعوام مقابل ٢٠ مليونًا، بواقع خمسة ملايين ريال، في العام الواحد عام 2014.

إلى ذلك، ينتظر أن تصرف الإدارة النصراوية مستحقات اللاعبين والعاملين في النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.