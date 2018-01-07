الكويت والعين تحتضنان الهلال والأهلي.. قاريا

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

وقع اختيار إدارة نادي الهلال على مدينة الكويت، لتكون أرضًا محايدة لاستضافة مباريات فريقها الأول لكرة القدم، أمام الأندية الإيرانية والقطرية، في حال أوقعتهم القرعة في مباريات دوري أبطال آسيا 2018 معًا. فيما اعتمد الاتحاد الآسيوي ملعب جامعة الملك سعود لاستقبال مباريات الهلال في البطولة للنسخة الحالية بعد اختياره من قِبل النادي.من جانبها، اختارت إدارة النادي الأهلي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، لاستضافة مباراته الثانية أمام فريق تراكتورز الإيراني، في 3 إبريل المقبل، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، فيما اختارت ملعب السلطان قابوس في العاصمة العُمانية مسقط، لمباراته أمام فريق الغرافة القطري، في حال تأهله لمباراة الملحق.