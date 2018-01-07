الاتحاد للأندية: الدفع أو العقوبة

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Monday, 08 January 2018 - 00:39 am

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارات الأندية، بضرورة سداد اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين، رسوم تسجيل العقود بنسبة 5% من إجمالي عقد اللاعب مع النادي، سواء كان عقد انتقال أو إعارة أو تجديد، وسداد المدربين السعوديين وغير السعوديين، ما نسبته 10% من رسوم رخص المدربين، ابتداءً من الأول من يناير 2018، وذلك من خلال تعميم أرسله اتحاد القدم إلى الأندية، بيّنت من خلاله البدء في تطبيق الرسوم الخاصة بعقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين، ورسوم رخص المدربين السعوديين وغير السعوديين، من إجمالي عقد المدرب مع النادي لأندية الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب المادة 59 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أوضحت أنه يحق للجنة الاحتراف فرض عقوبات على اللاعب، تبدأ بالإنذار الخطي، ثم الغرامة المالية التي لا تزيد على 300 ألف ريال، وتصل إلى الإيقاف لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من الأجر الشهري للاعب، والتزامه بأداء التمارين.