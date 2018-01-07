الأخضر يصطدم بالبرودة

تشانجشو ـ الرياضية | Monday, 08 January 2018 - 00:42 am

افتتح المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمس تحضيراته في مدينة تشانجشو الصينية، التي تعيش أجواءً باردة تصل إلى 4 درجات مئوية، استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تنطلق منافساتها غدًا الثلاثاء، وتستمر حتى الـ27 من يناير الجاري.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريبهم مساء أمس، تحت إشراف الأرجنتيني دانيال تيجيليا المدير الفني للمنتخب، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من التمارين التكتيكية وتمارين على الكرات الثابتة، قبل أن تختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.