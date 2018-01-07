“شيفو” يعلق صفقة انتقال نوح

جدة ـ فرج الشمري | Monday, 08 January 2018 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن صفقة انتقال المصري محمد عبد الشافي "شيفو" مدافع فريق الأهلي لكرة القدم، من فريقه إلى نادي الفتح لا تزال معلقة بين الناديين، حيث أشارت المصادر إلى أن إدارة نادي الأهلي ربطت انتقال اللاعب بحسم صفقة نوح الموسى لاعب وسط الفريق الأول، الذي شارك مع المنتخب السعودي في دورة الخليج الـ23، التي اختتمت أخيرًا في الكويت وقدم مستويات لافتة، ورشح من قبل الجهاز الفني في الأخضر على إمكانية حجزه موقعًا أساسيًّا في تشكيلة المنتخب في مونديال روسيا.وبحسب المصادر، فإن إدارة نادي الأهلي تسعى إلى تعزيز خط الوسط، وأن يكون نوح ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد المصري مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري، الذي انتقل إلى الأهلي بنظام الإعارة الأسبوع الماضي.

من جهته كشف خالد السعود، مدير الاحتراف في نادي الفتح، أن تأخير توقيعهم مع المصري محمد عبد الشافي، جاء بسبب بعض الإجراءات، التي يجري العمل على إنهائها خلال أيام، وقال: "اكتمال قائمة السداسي الأجنبي لدينا عطَّل ضمه".