الجزيرة يوافق على إعارة أحمد خليل للعين

الألمانية - الرياضية | Monday, 08 January 2018 - 14:40 pm

وافق نادي الجزيرة الإماراتي على انتقال لاعبه أحمد خليل إلى صفوف العين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.



وكان اللاعب الدولي قد انضم في بداية الموسم الحالي إلى صفوف الجزيرة قادما من شباب الأهلي دبي ، ولم يشارك اللاعب مع الجزيرة منذ انتقاله إلا لمدة 27 دقيقة فقط في دوري الخليج العربي في ظل الإصابة التي تعرض لها.



كذلك غاب اللاعب عن صفوف الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا واحتل فيها الجزيرة المركز الرابع ، ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قد عاد مؤخرا للمشاركة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) بالكويت والتي اختتمت بهزيمة الإمارات أمام عمان في المباراة النهائية.



ويعد أحمد خليل من اللاعبين أصحاب الإنجازات الكبيرة سواء على المستوى الشخصي أو مع المنتخبات وكذلك ناديه الأسبق الأهلي والذي أصبح يطلق عليه حاليا نادي شباب الأهلي دبي بعد دمج أندية الشباب والأهلي ودبي معا في ناد واحد.