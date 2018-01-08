بسبب الإصابة.. كوتينيو يغيب عن برشلونة 20 يوماً

الفرنسية - الرياضية | Monday, 08 January 2018 - 15:25 pm

أكد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين أن لاعبه الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو سيغيب لنحو 20 يوماً بسبب إصابة في فخذه الأيمن.



وأتى هذا الاعلان بعد إجراء كوتينيو (25 عاما) الفحص الطبي، في إطار انتقاله من ليفربول الانكليزي الى برشلونة، في صفقة قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو، منها 40 مليونا كحد أقصى من الحوافز.



وبناء على مدة الغياب، يتوقع أن يخوض كوتينيو مباراته الأولى مع برشلونة في 28 يناير عندما يستضيف النادي الكاتالوني ألافيس على ملعبه كامب نو، أو بعد ذلك بأيام في حال تأهل برشلونة إلى نصف نهائي مسابقة كأس اسبانيا.