تكثيف لياقة الفيحاء قبل النصر

المجمعة ـ الرياضية | Tuesday, 09 January 2018 - 00:00 am

فـــرض الأرجنتـينــي جوستافو كوستاس، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، مجموعةً متنوعةً من التمارين التكتيكية والفنية، واهتم بلياقة لاعبيه، خلال حصة تدريبية عصر أمس، استعداداً لاستضافة النصر الخميس المقبل في الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي.

وأجرى كوستاس مناورة في منتصف ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري في مقر نادي الفيحاء، بمشاركة اللاعب عبدالعزيز المنصور العائد من إصابة.

وكانت الحصة التدريبية بدأت بالركض حول الملعب والإحماءات، تلتها تمارين لياقية مكثفة تحت إشراف روبن ريباس مدرب اللياقة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة تحت إشراف مدربهم كلاوديو ميدينا.

إلى ذلك، واصل البرتغالي إدملسون باروس، مدافع الفريق، برنامجه الإعدادي تحت إشراف المعد البدني، فيما واصل اللاعب حسن جعفري برنامجه العلاجي في عيادة النادي، عقب الإصابة التي لحقت به السبت الماضي أمام مضيفه القيصومة في الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي انتصر فيها الفيحاء بثلاثة أهداف لهدفين. والفيحاء في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 27 نقطة.