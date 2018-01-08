ثنائية عسيري وزياد.. الأقرب في الكلاسيكو

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 09 January 2018 - 00:00 am

يدرس التشيلي جوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الاعتماد على أحمد عسيري وزياد المولد، الثنائي الدفاعي، خلال مباراة الهلال السبت المقبل في الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي.

ولعب عسيري والمولد، للمرة الأولى سوياً، في مباراة الكوكب أمس الأول في الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز اتحادي بثلاثة أهداف لهدف.

ويبحث التشيلي في خياراته كافة بعد عودة جميع المصابين إلى التدريبات الجماعية، حيث سيجرّب أكثر من تكتيك تحسباً لأي طارئ خلال مباراة السبت.

وفرض سييرا على اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام الكوكب خوض تدريبات خفيفة أمس غداة عودتهم إلى جدة.