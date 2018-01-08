بوناميجو يخطط للفيصلي عبر الأطراف

الدمام ـ حسام النصر | Tuesday, 09 January 2018 - 00:00 am

أظهرت الحصة التدريبية لفريق القادسية الأول لكرة القدم أمس اعتماد باولو بوناميجو، المدرب البرازيلي، على الكرات الطولية واللعب من الأطراف، خلال استعدادات الفريق لمباراة مضيفه الفيصلي السبت المقبل، في الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي.

وقسم البرازيلي لاعبيه إلى مجموعتين وطبق بعض الخطط التكتيكية، أثناء التدريب الذي انطلق على الملعب الرئيس للنادي بعد صلاة العصر مباشرةً.

من جهته، قرر الجهاز الإداري للفريق السفر إلى المجمعة بعد تدريب الخميس مباشرةً، على أن يخوض اللاعبون تدريبهم الأخير الجمعة.

والقادسية في المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 26 نقطة.