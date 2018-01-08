دفاع الاتحاد.. حقل تجارب

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 09 January 2018 - 00:00 am

يعاني فريق الاتحاد الأول لكرة القدم دفاعياً منذ بدء الموسم الجاري من دوري المحترفين السعودي. والسبب تعدد إصابات المدافعين وبعض الإيقافات. لكن الجهاز الفني، بقيادة التشيلي جوزيه سييرا، يأمل في انتهاء الارتباك بعودة المتعافين من الإصابات.

وتلقت شباك الفريق 24 هدفاً في 16 جولة، وهو نفس رصيد هجومه من الأهداف.

وتناوب على قلب الدفاع الاتحادي 9 لاعبين منذ بدء الموسم، هم بدر النخلي وياسين حمزة وزياد المولد وعمار الدحيم وعون البيشي وحتى عبدالرحمن الريو وعدنان فلاتة وفهد الأنصاري فضلاً عن عسيري الذي أحدثت إصابته فراغاً فنياً.

وشارك الأنصاري قلباً للدفاع في مباراة الاتفاق في الجولة 12، والتي انتصر فيها فريقه، على مضيفه، بهدفين لهدف.

ووضعُ الدفاع الاتحادي خلال الموسم الجاري معاكسٌ لنظيره الموسم الماضي، حين شارك الثنائي عسيري والنخلي بصفة أساسية في معظم المباريات.

وتُظهَر الأرقام أن دفاع الاتحاد من الدفاعات متوسطة القوة في الدوري، ويعد الهلال الأقل قبولاً للأهداف بـ 14 هدفاً، أما الرائد فدفاعه الأضعف حيث استقبل 35 هدفاً.