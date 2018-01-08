7 كسور تصنع بطل راليات

حائل ـ محمد الجارالله | Monday, 08 January 2018 - 23:20 pm

يعد أحمد الشقاوي، سائق الراليات السعودي، أحد أبرز المشاركين في رالي حائل الدولي، والذي بدأ حياته الرياضية دراجاً متمرساً في رياضة الدراجات النارية، ولكنه قرر اعتزال رياضة الدراجات والتحول لرياضة السيارات التي استطاع أن ينافس خلالها أبطال الراليات. وجاء قرار الشقاوي بعد أن تعرض لــ7 كسور متفرقة في جسمه من أصل 25 إصابة خلال ممارسته رياضة الدراجات النارية.ويرى الشقاوي أن تضاريس حائل وكرم أهلها هو ما يشجعه على المشاركة في كل نسخة من رالي حائل الدولي.

وكشف الشقاوي عن أنه بدأ في مجال الدراجات النارية هاوياً عام 1985م، وقال: "كنت حينها في عمر صغير، فيما بدأت مسيرتي الاحترافية في هذه الرياضة عام 1992م وشاركت في العديد من البطولات في دول الإمارات ومصر وتونس، وحققت الكثير من الإنجازات، ولكن بعد تعرضي لـ7 كسور وأكثر من 25 إصابة خلال 20 عاماً، قررت أن أترك هذه الرياضة".