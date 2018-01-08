مليون يدفع تونسيا إلى شكوى الفتح

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 09 January 2018 - 01:21 am

رفع التونسي محمد علي اليعقوبي، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ناديه، يطالب من خلالها بدفع مستحقاته البالغة مليون ريال، والمتمثلة بمقدم عقد وثلاثة رواتب شهرية لم يتم دفعها له. وكان التونسي قد أرسل خطاباً لناديه الفتح يوم ٢٣ ديسمبر الماضي يبلغهم فيه بفسخ عقده من طرفه بسبب عدم تسلمه رواتب ثلاثة أشهر متتالية، وفي يوم ٦ يناير الجاري قام برفع الشكوى للفيفا للمطالبة بحقوقه والتي فسخ عقده بناء على عدم استلامها.