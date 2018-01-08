“مواليد” يحل مشكلة الأهلي

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 09 January 2018 - 01:19 am

كشفت لـ "الرياضية" مصادر في إدارة النادي الأهلي، أن الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، طلب التعاقد مع لاعب في مركز المحور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الإدارة طرحت اسم لاعب من المواليد يتدرب حالياً مع الفريق الأولمبي ليكون بديلاً في حالة لم يتم العثور على مواصفات اللاعب المطلوب في منطقة المحور.

من جهة أخرى، يصل الليلة البرازيلي ليناردو دي سوزا، لاعب الفريق قادماً من البرازيل، بعد غياب أكثر من 19 يوماً، حيث اضطر للسفر لتورطه في مشكلة شخصية تنظر فيها إحدى المحاكم هناك.