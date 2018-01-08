العبيد يقترب.. والحمالي يعود

الرياض ـ خالد الرشيد وحواس العايد الدمام ـ حسام النصر | Monday, 08 January 2018 - 23:20 pm

أوضحت لـ "الرياضية" مصادر، أن عبد الرحمن العبيد، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم بات قريباً من ارتداء قميص الفريق الأصفر، بعد أن وقع اختيار جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر عليه، مبيناً في اجتماعه مع إدارة النادي على ضرورة التعاقد مع ظهيـــر أيسر بعـد تراجع مستـــويـات المغــــربــي سـعــد لكرو وعـــبد الله الأسطا.إلى ذلك، وافق سعود الحمالي، لاعب النصر السابق، على الانضمام إلى مجلس إدارة النصر الجديدة برئاسة سلمان المالك الرئيس المكلف .

من جهته، أوضح سلمان المالك أن هناك لاعبين أجانب جدد سينضمون إلى الكتيبة الصفراء خلال الايام المقبلة، وقال لـ "الرياضية":" الاجتماعات متواصلة مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس لتحديد كل احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة والإعلان سيكون قريباً". كما رفض المالك الكشف عن هوية أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنضمين، مؤكداً أن الإعلان سيكون حال اكتمالهم.

من جهة ثانية، يعقد سلمان المالك مؤتمراً صحفياً مطلع الأسبوع المقبل، للحديث عن أمور كثيرة تهم الجانب النصراوي، كالإعلان عن أعضاء مجلس إدارته، بالإضافة إلى ديون النادي، وعلمت "الرياضية" أنه تمكن من تقليص ٢٥ في المئة من حجـم الديون الخــارجية والـداخلية إلى جانب إعلانه عن اللاعبين الذين سيتم استقطابهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إلى ذلك، أوضح غازي عسيري، مدير فريق القادسية لكرة القدم، أن عبد الرحمن العبيد، باقٍ حتى نهاية عقده الذي يمتد لعام 2020، نافياً ما تردد حول انتقاله إلى نادي النصر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال لـ "الرياضية": "لم تكن هناك أي مخاطبات بين الناديين حول اللاعب.