المالك يعرض التجديد على الفريدي والشهري

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

تنتظر إدارة نادي النصر ردَّ أحمد الفريدي، ويحيى الشهري، لاعبَي الوسط في الفريق الأول لكرة القدم في النادي، على عرضَي تجديدٍ عقديهما، بعد يومين من تقديم عرض مماثل إلى عمر هوساوي، قائد الدفاع.

وأبانت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن إدارة سلمان المالك الجديدة قدَّمت عرضين بالقيمة نفسها للفريدي والشهري، فيما لن تقل مدة العقدين عن ثلاثة أعوام على الأرجح، وهي نفس مواصفات العرض المقدَّم إلى هوساوي.

ودخل الفريدي فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، أمس، فيما يدخلها الشهري في 27 يناير الجاري، وهوساوي في نهاية الشهر نفسه.

ويُنتظَر أن يرد الفريدي والشهري على العرضَين خلال أيام.

وتسابق إدارة النصر الزمن لإتمام ملف تجديد عقود اللاعبين للتفرُّغ لملفات أخرى في النادي.

ووصل أحمد الفريدي "29 عاماً" إلى النصر في مايو 2014 قادماً من الاتحاد، فيما وصل يحيى الشهري "27 عاماً" في يونيو 2013 قادماً من الاتفاق. وشارك الفريدي في ثماني مباريات خلال الموسم الجاري من دوري المحترفين، بينها أربعٌ فقط، بدأها أساسياً، فيما شارك الشهري في 15 مباراة، بينها 14 بدأها أساسياً.