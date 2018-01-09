التأشيرة تهدد مشاركة زكريا

القاهرة ـ وكالات | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

أعلن النادي الأهلي المصري عدم سفر لاعبه مؤمن زكريا، أمس، إلى الإمارات، التي تستضيف يوم الجمعة المقبل مباراة سوبر الكرة المصرية أمام النادي المصري البورسعيدي، بسبب مشكلة إدارية.

وأفاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، في بيانٍ الثلاثاء، أنه تعذَّر سفر اللاعب بسبب مشكلة في تأشيرته.

والأسبوع المقبل، سينتقل اللاعب، الذي سجَّل الهدف الأول، أمس الأول، أمام الزمالك 3–0 في الدوري المصري، إلى الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وأبان عبد الحفيظ، أن زكريا سيلتحق ببعثة فريقه إلى الإمارات فور صدور تأشيرته، إذ رفض حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، استبعاده من مباراة السوبر، التي يحتضنها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.