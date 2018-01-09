الراقي يطلب “المؤقتة”

بريدة ـ نايف البدراني | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

يحاول المغربي عصام الراقي نيل رخصة لعب مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات المقبلة، لكي يتمكَّن من تمثيل الرائد أمام التعاون بعد غدٍ الجمعة في ديربي القصيم في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين السعودي.

وتأتي خطوة الراقي "36 عاماً" بعدما طالبته إدارة فريق الرجاء المغربي بالعودة إلى صفوفه، واستكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما رفضه اللاعب الذي فضَّل فسخ عقده بداعي عدم تسلُّمه مستحقات مالية، تتجاوز قيمتها 400 ألف دولار.

ويجهِّز اللاعب، الذي مثَّل الرائد والوحدة السعوديين سابقاً، مستندات تفيد بعدم تسلُّمه مستحقاته، لرفعها إلى "فيفا"، أملاً في منحه رخصة لعب مؤقتة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع.