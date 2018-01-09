ليوناردو يتجاهل العودة

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

سيعاقب النادي الأهلي البرازيلي ليوناردو سوزا لاعب فريقه الأول لكرة القدم، نظيره تخلّفه عن العودة من بلاده في الموعد المحدد سلفًا، فيما لم يتحدد بعد موعد بديل لعودته.

وأبــان أحـــمد بامعوضة، مدير الاحتراف في النادي، أن اللائحة الداخلية للعقوبات ستطبق على ليوناردو بسبب تأخره عن الانخراط في تدريبات الفريق، وأن عودته في الموعد البديل لا تعفيه من العقوبة.وقال بامعوضة: "ليوناردو كانت لديه جلسة أمام محكمة في 8 يناير الجاري، وهو يرتب الآن موعد العودة إلى جدة، ونحن في انتظار تحديد الموعد وعلى اتصال دائم به".وأشار إلى ارتباط الموعد البديل بحجوزات الطيران.