"الجوهرة" تحدد بوابات العائلات

جدة ـ نجيب الجداوي | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

اعتمدت إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، خلال اجتماع أمس، البوابتين الخارجيتين 3 و 6، والداخليتين 1 و 6 لدخول العائلات إلى مواجهة الأهلي والباطن بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، التي تشهد حضورًا نسائيًّا للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية.

وأبلغت "الرياضية" مصادر مقربة، أن الاجتماع الذي حضرته جهات مسؤولة عدة، ناقش آلية خروج ودخول الجماهير، لضمان نجاح الخطة الأمنية التي أعدت لهذه المناسبة.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المشجع القادم مع أفراد عائلته يستطيع الجلوس في المدرجات المخصصة للنساء في الطابق الخامس، فيما لن يتمكن أي مشجع آخر من الجلوس في مدرجات العائلات.