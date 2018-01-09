الأولمبي يتحدى الأردن في تشانغشو

تشانغشو ـ الرياضية | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

يقص المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم عند الـ 2.30 ظهر اليوم الأربعاء، مشواره في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها الصين من 10 وحتى 27 يناير الجاري، بمواجهة الأردن في مدينة تشانغشو الصينية، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما العراق وماليزيا.وأنهى المنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني دانيال تيجيليا المدير الفني استعداداته للبطولة بمعسكرين إعداديين، داخلي في مدينة الرياض وخارجي في مدينة شانغهاي الصينية، منذ 20 ديسمبر الماضي.