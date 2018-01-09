ريبول يبعد العابد شهرين عن الملاعب

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

ينتظر أن يخضع نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال لكرة القدم الأسبوع المقبل، لعملية جراحية في باريس، تغيبه عن الملاعب قرابة الشهرين.وبينت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن العابد سيخضع الأسبوع المقبل لفحوصات طبية جديدة في موضع إصابته في وتر العضلة الضامة.ومن المقرر أن يجري العابد العملية لدى جيليس ريبول الجراح الفرنسي المختص في مثل هذه الإصابات.

وأصيب العابد في الدقائق الأولى من مباراة فريقه المؤجلة من الجولة 11 من الدوري السعودي، أمام الاتفاق أمس الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد، التي انتهت بهدف لمثله.

وكان العابد أجرى مطلع نوفمبر الماضي في باريس، فحوصات طبية إكلينيكية لدى ريبول، وفضل إعطاءه حقنة مؤقتة قبل اللجوء إلى العملية الجراحية.وبهذا الصدد، أوضح لـ"الرياضية" الدكتور وائل مسكه، المتخصص في الإصابات الرياضية، أن عملية رتق وتر العضلة في المنطقة الضامة، يكون بإجراء خياطة مباشرة في الوتر، مبينًا أن العملية الجراحية تستغرق 90 دقيقة، يخضع بعدها اللاعب لفترة تأهيل من شهرين إلى ثلاثة أشهر.