بيتزي يعلن خطة الأخضر المونديالية

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

يكشف الأرجنتيني خوان أنطونـيو بيتزي مدرب المنتخـب السـعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي في الرياض، بــرنامجـه التحــضيـري لنهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.

وأبلغـــت "الـرياضية" مصادر، أن البرنامج الذي سيعـلنه بـيتزي يتضـمن معسكرًا أوروبيًّا في مارس المقبل، يواجه خلاله أمام بلجيكا والنمسا.

وفي شأن متصل، يجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يومي 27 و28 فبراير المقبل في سوتشي، مع ممثلي المنتخبات الـ 32 المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2018.

ويعقد الاجتماع كالمعتاد قبل كأس العالم، للاتفاق على جميع النقاط الواجب تسويتها، والموافقة أيضًا على التوقيت النهائي لإقامة المباريات.ويلعب الأخضر إلى جانب روسيا المستضيفة ومصر وأوروجواي في المجموعة الأولى.

ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة المنتخب الروسي 14 من يونيو المقبل، في افتتاح كأس العالم.

وفي الجولة الثانية، يلعب مع منتخب أوروجواي يوم 20 يونيو من الشهر ذاته، بعدها يواجه مصر، يوم 25 من الشهر نفسه.