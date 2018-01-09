النصر ينتظر رد الفريدي والشهري

الرياض ـ حواس العايد الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 10 January 2018 - 00:00 am

تترقب إدارة نادي النصر ردَّ أحمد الفريدي ويحيى الشهري، لاعبَي الوسط في الفريق الأول لكرة القدم في النادي، على عرضَي تجديدٍ قُدِّما لهما، بعد يومين من تقديم عرض مماثل إلى عمر هوساوي قائد الدفاع.

وأبانت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن النادي قدَّم العرض نفسه للفريدي والشهري، فيما لن تقل مدة العقد عن ثلاثة مواسم على الأرجح، وهي مواصفات العرض نفسه المقدَّم إلى هوساوي.

ودخل الفريدي فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده أمس، فيما يدخلها الشهري في 27 يناير الجاري، وهوساوي في نهاية الشهر ذاته.من جهة أخرى، برزت الإعارة خلال الساعات الأخيرة، بين خيارات النصر لاستقطاب عبد الرحمن العبيد، ظهير أيسر القادسية.

وكشف لـ "الرياضية" مصدر مطَّلع، أن إدارة النصر ستقدِّم طلب إعارة إلى نظيرتها القدساوية للحصول على خدمات اللاعب لمدة ستة أشهر.وتنتظر إدارة القادسية وصول الطلب للتباحث في الأمور المالية، خاصةً أن عقد العبيد مع ناديه يمتد إلى صيف 2020.