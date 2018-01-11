العراق يهزم ماليزيا برباعية ويتصدر الثالثة

تشانجشو ـ الرياضية | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

تصدر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم المجموعة الثالثة وذلك بعد فوزه العريض على ماليزيا 4ـ1 على مجمع تشانجشو في تشانجشو في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس آسيا تحت 23 وحلق العراق في صدارة المجموعة بثلاث نقاط متقدماً على السعودية والأردن بنقطة لكل منهما ولا شيء لماليزيا.

وسجل أهداف العراق محمد جفال "6" وأمجد عطوان "28" وعلاء مهاوي "56" وحسين علي "81"، في حين أحرز محمد صفاوي رشيد "79" هدف ماليزيا الوحيد.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، إذ تلتقي السعودية مع العراق، وماليزيا مع الأردن.



المجموعة الثانية

حقق منتخب كوريا الشمالية بداية مثالية في المجموعة الثانية بعد فوزه على تايلاند 1ـ 0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مجمع جيانجين الرياضي في جيانجين.

وسجل هدف المباراة الوحيد ري هون في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة نفسها فاز منتخب اليابان على نظيره فلسطين 1ـ 0 على الملعب نفسه وسجل كوايتاكورا هدف الفوز الثمين للمنتخب الياباني في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وتصدرت كوريا الشمالية واليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة لكل منهما، في حين بقي رصيد فلسطين وتايلاند خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، إذ تلتقي فلسطين مع كوريا الشمالية، وتايلاند مع اليابان.