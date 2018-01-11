خصمنا ليس سهلا

| Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

عبر عبدالغني شهد مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم عن سعادته بفوز منتخب بلاده على حساب ماليزيا 4ـ 1 أمس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

وقال عبدالغني: المباراة الأولى دائماً ليست سهلة، والفريق الماليزي كان منظماً وكان من الممكن أن تكون النتيجة ليست بهذا الحجم، وأعتقد أننا كنا موفقين في هذه المباراة وحققنا الشيء الأهم وهو الحصول على النقاط الثلاث دون حصول إصابات أو بطاقات للفريق.

وأضاف: نأمل في أن نواصل بالأداء ذاته في المباريات التالية، فالمنتخب الماليزي لم يكن بالخصم السهل وأتوقع أن يحقق شيئاً في المباريات المقبلة.