أفكار اتحادية لزيادة المداخيل

جدة ـ نجيب الجداوي | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

أفاد حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد المكلف، بأن النادي يدرس بشكل علمي ودقيق أفكاراً لزيادة مداخيله سترى النور قريباً.

وأكد الصنيع، خلال مؤتمر صحفي أمس شهد توقيع عقد رعاية لمدة عامين مع شركة تانيا للمياه المعبأة، أن الاتحاد في طور زيادة مصادر دخله. ورأى أن حمل أي منتج اسم أو شعار النادي مكسب للمنتج نفسه، مشيراً إلى حرص النادي على توفير أرضية وصفها بـ "الخصبة" لكل شريك.

وعدّ الصنيع عقد الرعاية الموقّع مع شركة المياه خطوةً لزيادة المداخيل.