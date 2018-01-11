نوح مستمر مع الفتح

الدمام ـ خالد الشايع | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

جزم سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، بأن نوح الموسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، لن ينتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبلغ "الرياضية" العفالق بقوله "لا نوح ولا أي لاعب من الفتح سينتقل إلى نادٍ آخر".

وشدد "نقطة آخر السطر، نحن لن نفرط في أي لاعب حالياً"، نافياً دخول مفاوضات مع أي نادٍ بشأن الموسى الذي برز مع المنتخب السعودي في كأس الخليج الـ 23 التي انتهت في 5 يناير الجاري في الكويت.

ووصف العفالق الأنباء التي راجت عن قرب انتقال الموسى إلى الأهلي، ثاني ترتيب دوري المحترفين السعودي، بغير الصحيحة.

وكرر قائلاً "الموسى باقٍ مع الفريق، لن ينتقل إلى الأهلي أو إلى غيره، وهذا ينطبق على جميع لاعبي الفتح".

وشارك الموسى "26 عاماً" في 11 مباراة في الموسم الجاري من الدوري، وخاض المباريات الثلاث للمنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة.