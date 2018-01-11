الكوستاريكي يبعد بيتزيلي عن الشباب

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

وصف مصدر خاص داخل نادي الشباب، الأرميني ماركوس بيتزيلي بغير المؤثر في الفريق الأول لكرة القدم في النادي، على عكس ما تظهره أرقام اللاعب في دوري المحترفين السعودي.

وجاء وصف المصدر في سياق تبريره استقرار النادي العاصمي على التخلي عن اللاعب الذي أحرز هدفين وصنع أربعة أهداف منذ بدء الدوري.

ويحاول النادي استقطاب لاعب وسط هجومي أجنبي آخر، حيث انخرط في مفاوضات لجلب الكوستاريكي إلياس أجيلار.

وأبلغ "الرياضية" المصدر بأن بيتزيلي ليس مؤثراً في ترتيب الفريق في الدوري، على الرغم من أرقامه، ولن يبقَ فيه إلا إذا لم يتوافر بديل له خلال الشهر الجاري.

ولدى سؤاله عما إذا كان الأرميني سيعود إلى الرائد، ردّ المصدر بأن الشباب يفضّل هذا الخيار في ظل إبداء الرائد استعداده لتحمل الرواتب المتأخرة للاعب لدى ناديه الحالي.

وانضم بيتزيلي "33 عاماً" إلى الشباب الصيف الماضي، بعقد لموسم واحد مع أفضلية التجديد، علماً أنه مثّل الرائد في الدور الثاني من موسم 2015ـ2016، وانتقل لاحقاً إلى الفجيرة الإماراتي ومنه إلى نادي زانتي اليوناني، قبل أن يعود إلى الملاعب السعودية.