القادسية يترقب موقف باتريس

الدمام ـ حماد الدوسري | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

وضعت إدارة نادي القادسية مهاجمَين أمريكيين جنوبيين، أحدهما برازيلي والآخر بوليفي، في حساباتها، بعد تباطؤ صفقة ضم الأرجنتيني رودريجو باتريس المحترف في أحد الأندية الأوروجويانية.

وأبلغ "الرياضية" مصدرٌ أن النادي الذي ينشط باتريس ضمن صفوفه ماطل في الصفقة الأسبوع الماضي، ما دفع إدارة القادسية إلى منحه مهلة حتى مساء اليوم الخميس للرد نهائياً، قبل صرف النظر عنه والتوجه إلى أحد البديلين.

في سياق موازٍ، بدأت المحاولات القدساوية لتجديد عقدي فيصل مسرحي حارس المرمى، ونايف هزازي، الذي انضم إلى المنتخب السعودي أخيراً. والعقدان ينتهيان بعد عام من الآن، ما يعني أن اللاعبين سيدخلان في الصيف الفترة الحرة التي تتيح لهما التوقيع مع أي نادٍ.

ووفقاً لمصادر، لم يرد مسرحي وهزازي، إلى الآن، على عرضي التجديد، إذ طلبا مهلة للتفكير.