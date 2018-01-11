هجر يستبق التسوية بالرفض

جدة ـ فرج الشمري | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

أبلغ "الرياضية" مصدر مطلع داخل نادي هجر، باستقرار ناديه على رفض أي تسويةٍ مع الاتحاد بخصوص المبالغ المستحقة على الأخير في صفقات الثلاثي فيصل الخراع وأحمد الناظري ورياض الإبراهيم. ويتزامن الرفض مع مساعٍ اتحادية لتسوية القضايا الداخلية.

وأبان المصدر الهجراوي، أن ناديه يرفض خياري الجدولة أو التخفيض ويتمسك بالـ 14 مليون ريال كاملةً ودفعةً واحدةً، لأنه يقع تحت وطأة ديون والتزامات تدفعه إلى رفض التسوية. ولم تبدأ، وفقاً لما ذكر المصدر، المفاوضات بين الطرفين بشأن آلية سداد المبلغ بعد، لكنه أكد أن الرد الهجراوي ثابت.

والخراع ينشط حالياً ضمن صفوف التعاون، فيما يمثل الناظري الفتح. أما الإبراهيم فعاد إلى هجر.

وكان هجر قدم، أمام غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم، شكويين ضد الاتحاد مطلع الموسم الجاري بخصوص 10 ملايين ونصف المليون ريال، فحُكِمَ له بها، قبل أن يتقدم بشكوى ثالثة وجدت المآل ذاته فارتفعت المستحقات على الاتحاد إلى 14 مليون ريال.