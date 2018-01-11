اليوم.. انطلاق بطولة أساتذة البولينج

الدمام ـ حمد الشغرود | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

تنطلق اليوم الخميس في صالة مركز فندق القصيبي للبولينج في الخبر منافسات بطولة الأساتذة للبولينج 2018 والتي تستمر حتى بعد غد السبت.

ويشارك في البطولة أبرز لاعبي المنتخب السعودي الأول والشباب، ممن حققوا أفضل مجموع خلال منافسات البطولات المحلية التي أقيمت في العام 2017، وفي مقدمتهم الأمير محمد بن سلطان، وحسن آل الشيخ، وبدر ومعيض القحطاني، وعبد الله الدليجان، ورشيدان الرشيدان، وعبد الرحمن الخليوي، وسلطان المصري، وسعود الخليوي، وعبد الله القحطاني، وفراس أبو الفرج، وفهد علامة، وزياد الخليوي، ومحمد نجوم، ومحمد خالد، وعلاء هارون.



العتيبي: الرابعة دليل النجاح

عبر جايد العتيبي أمين عام الاتحاد السعودي للبولينج عن سعادته بانطلاق منافسات بطولة الأساتذة في نسختها الرابعة، مشيراً إلى أن نجاح العمل والخطط التي وضعت من القائمين على الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة بدر آل الشيخ على مدى عام كامل.

وبيّن العتيبي أن منافسات البطولة الرابعة للأساتذة ستلعب من خلال الأدوار التمهيدية والتي يشارك فيها 16 لاعباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين، يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني، حيث ينتقلون للأدوار النهائية والتي تلعب بطريقة "الفائز بمجموع ثلاثة أشواط" بحد أقصى 9 أشواط.