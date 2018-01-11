الانتماء العربي يدفعنا إلي الريادة الدولية

دبي ـ الرياضية | Thursday, 11 January 2018 - 00:00 am

كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهــد دبي، رئيــس مجلس دبي الرياضي، راعي "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" أمس الأربعاء الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة، إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

ورحب الشيخ حمدان في بداية حفل توزيع الجوائز بالفائزيـــن، وقال: "نرحب بالمبدعين الرياضيـــين في وطن اتخذ من الإبداع منهجاً للعمل".

وثمّن راعي الجائــــزة عطاء المبدعين من قياديين وإداريــين وريـاضييـــن وأضاف: "بذل كل الفائزين جهوداً استثنائيـة وحققوا إنجازات كبيرة رفعت من مستوى التنافس الرياضي، فاستحقوا جميعا نيل شرف الفوز بهذه الجائزة".

وتضـمـنــت قائمـــة الفائزين، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامــة للرياضة للتخطيــط والتطويـــر، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعيـة، عن فئة الشخصية الرياضية العربيــة، وذلك تقديــرًا لإسهاماتهــا في تأسيس الرياضـــة النســائيـــة السعوديــة وتنظيمهــــا من خلال إدخـال رياضة المرأة في المدارس العامة، والسعودي إبراهيم القناص عن فئة الإداري العربي، والسعودي محمد السويق عن فئة الرياضي الناشئ العربي.