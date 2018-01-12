500 ألف للعضوية “الماسية”.. ومنع الازدواج

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 12 January 2018 - 00:00 am

منحت اللائحة التنظيمية الجديدة للعضوية الشرفية في الأندية الرياضية عضو الشرف حقوقاً، بينها المشاركة في القرارات، والترشُّح في الانتخابات، فيما ألزمته بواجبات، بينها تجنُّب إثارة التعصب، ومنعته من الجمع بين أكثر من عضوية شرفية.

وحدَّدت اللائحة ثلاث فئات للعضوية الشرفية في أندية دوري المحترفين السعودي، أعلاها الماسية، ورسم اشتراكها 500 ألف ريال.

واعتمد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اللائحة التنظيمية للعضوية الشرفية في صيغتها الجديدة، وألغى جميع ما يتعارض معها.

وللحصول على العضوية الشرفية، اشترطت اللائحة، حسبما أوضحته الهيئة في بيانٍ، أمس، موافقة مجلس إدارة النادي، وسداد الرسوم المستحقة حسب الفئة المقرَّرة عن طريق الحساب البنكي العام للنادي.

في الوقت نفسه، يُشترط ألا يكون صاحب العضوية تعرَّض سابقاً إلى الشطب، أو إلى إسقاط عضويته من أحد الأندية، أو الاتحادات الرياضية، ما لم يكن زال عنه سبب الإسقاط.

ومنح التنظيم الجديد عضو الشرف حقَّ الترشُّح إلى رئاسة، أو عضوية مجلس إدارة النادي، وحضور جمعيته العمومية، ومنحه أيضاً حقَّ التصويت والمشاركة في القرارات والانتخابات، إضافة إلى دخول النادي في المواعيد المقرَّرة، واستخدام مرافقه وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة، وفقاً للتعليمات المعمول بها فيه.

ولا يجوز لعضو الشرف المستقيل، أو الورثة، في حالة الوفاة، المطالبة باسترداد أي مبالغ، يكون سدَّدها للنادي مقابل حصوله على العضوية الشرفية، فيما يحق لعضو الشرف، الذي انتهت عضويته لاستقالته، أن يتقدَّم بطلب عضوية جديد في النادي.