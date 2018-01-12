ريبروف ينتظر زكريا لاعتماده رأس حربة

جدة ـ الرياضية | Friday, 12 January 2018 - 00:00 am

يــدرس الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الاعتماد على المصـــري مؤمن زكريـا في مركز رأس الحربة، لحين عــــودة السوري عمــر الســــومة من الإصابــــة، بحسب ما أفادت لــــ "الرياضية" مصادر خاصة.

وعلى الرغم من مشاركة المصري الدائمة في مركزَي المهاجم المتأخر والجناح، إلا أن ريبروف ينظر إلى زكريا، الذي يصل إلى جدة خلال أيام، بوصفه رأسَ حربةٍ محتملاً، نظراً لسجل أهدافه الجيد، فضلاً عن سابقة مشاركته في المركز قبل انتقاله إلى الأهلي المصري.

وأحرز زكريـا 27 هدفاً في 75 مشاركة مع الأهلي المصري.

ويميـــــــــل الأوكراني إلى عدم الاكتفاء بمهند عسيري في مركز رأس الحربة، بدعوى أن الأخير لاعب كثير الإصابات.