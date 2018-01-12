لاعبو الباطن يعيدون البرازيلي “الهارب”

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Friday, 12 January 2018 - 00:00 am

اتَّفقت إدارة نادي الباطن مع البرازيلي جورجي سيلفا على العودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي مع قصر العقوبات على الحســـم من مســـتحقاته بقـــدر الفترة التي تخلَّف فيها عــــن الفريق. حسبما كشفته مصادر خاصــة. وشــرحت لـ"الرياضيـــــــة" المصادر، أن عدداً من لاعبي الفريق، أسهموا بدورٍ في إذابة الخلاف بين الطرفين وصولاً إلى ما سمَّته حلاً يرضيهما.

وغادر مندوب من النادي إلى الإمارات لإنهاء إجراءات عودة البرازيلي خلال أيام.

وغادر سيلفا حفر الباطن في 17 نوفمبر الماضي دون إذن من إدارة ناديه، التي عدَّته هارباً، بعدما تلقى عرضاً من نادي الظفرة الإماراتي، علماً أن عقده مع الباطن يمتد إلى 2019.

وشــارك اللاعب في سبع مباريات في الموسم الجاري من دوري المحترفين السعودي، وأحرز ثلاثة أهداف.

وصرف الظفرة النظر عــن إتمام التعاقد مع اللاعب على الرغـــم من خوضه تدريباته، إذ لم تصل بطاقته الدولية بعد رفض الاتحـــاد السعودي لكـــرة القدم طلب النــــادي الإماراتي تسليمها.

وأغلقت إدارة القيد والتسجيل في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باب الانتقالات الشتوية في 8 يناير الجاري، ما أسهم في قرار سيلفا "30 عامـاً" العودة إلى النادي السعودي.