منتخب اليد يكسب تجربة الإمارات

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 12 January 2018 - 01:15 am

تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد من الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 23ـ20 في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على صالة هيئة الرياضة في الدمام، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال العالم 2019م.

ونجح الأخضر في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 12ـ9 والذي ظهر بمستوى مغاير عن المباراة الودية الأولى التي خسرها من الإمارات يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 20ـ22.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الأخضر تألقهم وسط تغييرات عدة أجرها الإسباني فرناندو مع ظهور العديد من الخطط التكتيكية ومشاركة اللاعبين الـ 18 الذي وقع الاختيار عليهم، فيما استبعد اللاعب حسان الغزيوي بعد العودة من المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا وامتد لأكثر من 32 يوماً.ومنح الإسباني فرناندو مدرب الأخضر الفرصة للعديد من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، ووضع البروفة الأخيرة قبل المغادرة غدا السبت إلى كوريا الجنوبية، ويطمح الأخضر في تحقيق نتيجة إيجابية، وخطف إحدى بطاقات التأهل الأربع للمونديال العالمي.