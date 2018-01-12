“الدفاع” تشارك في فعاليات “فخر واعتزاز”

جازان ـ الرياضية | Thursday, 11 January 2018 - 21:41 pm

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بقيادة المنطقة الجنوبية المشاركة في فعاليات "فخر واعتزاز" للموسم الثاني على التوالي، والتي ستقام في منطقة جازان خلال شهر رجب المقبل.

وتهدف الفعاليات إلى تسليط الضوء على التضحيات الكبيرة التي تقدم من المرابطين على الحد الجنوبي، وتكريم المصابين والمرابطين ومشاركة أسرهم وذويهم.

وتنشئة النشء والشباب على قيم التضحية والانتماء وحب الوطن، وتعزيز المعاني والقيم الجميلة في الأجيال المقبلة.

وتأتي هذه المشاركة الكريمة بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي لا يألو جهداً في دعم المرابطين والمصابين وأسر الشهداء المرابطين على الحد الجنوبي من كافة قطاعات الدولة العسكرية.

الجدير بالذكر، أن فعاليات "فخر واعتزاز" لقيت في موسمها الأول، والتي كانت في منطقة مكة المكرمة نجاحاً منقطع النظير، وذلك من خلال نقل صورة متكاملة عن واقع حال أبطالنا المرابطين على الحد الجنوبي، وعمّا يقدمونه من تضحيات كبيرة.