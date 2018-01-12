اتحاد الطاولة يعقد اجتماعه الثـالث

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 11 January 2018 - 21:41 pm

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة اجتماعه الثالث في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور عبد العزيز السعيد رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة. وناقش اتحاد كرة الطاولة العديد من الأمور المرتبطة بروزنامة الموسم الجديد 2018م ومشاركة المنتخبات بكافة الفئات، حيث من المقرر أن تشارك المنتخبات السعودية، وعدد من لاعبي النخبة في البطولات القارية لرفع مستوى التصنيف الدولي، بجانب المشاركة في البطولات الرسمية، التي يتطلع اتحاد كرة الطاولة من خلالها إلى تحقيق الميداليات المتنوعة، ومن أهمها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في أغسطس المقبل.