الرياض تحتضن أبطال السيارات

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 12 January 2018 - 01:15 am

تتأهب الهيئة العامة للرياضة لإقامة سباق الأبطال للسيارات، مطلع شهر فبراير، على ملعب الملك فهد الدولي، في حدث رياضي دولي جديد تنظمه وتقيمه الهيئة لمختلف الرياضات، وسيجلب سباق الأبطال أفضل المتسابقين من عوالم السباق الحقيقية والافتراضية، وذلك في سباق أبطال من نوعها تقام بالتعاون مع "لوجيتك G".

ويتقدم المتسابقين للمشاركة في سباق الأبطال الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ماكلارين رودي فان بورين أسرع لاعب في العالم، بوصفه بطلاً لـ "العالم الافتراضي"، بينما سيتنافس أربعة آخرون من محترفي "سيمراتينج الرائدة في العالم" بما في ذلك بريندون ليه بطل الرياضة الأول، في السباق على المضمار ضد عدد من أعظم السائقين في العالم، حيث سيتنافس المتسابقون الافتراضيون على حدٍ سواء على المضمار الجديد في لعبة سباق أسيتوكورسا، وفي سباق سيارات الأبطال الحقيقي على دورة سباق الأبطال، ودورة تحدي المهارات، ودورة سباق الأبطال في المضمار الموازي.