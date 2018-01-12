أمير الرياض يفتتح الملتقى الرابع للطيران

الرياض ـ واس | Friday, 12 January 2018 - 01:14 am

وصف الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الملتقى الرابع للطيران العام بالفعالية الناجحة، وقال أثناء افتتاح الملتقى أمس الخميس: "أثبت النادي السعودي وجوده على مر الأيام، ونحن نسعد بالتواصل مع الإخوان في كل أمر يهم النادي، ولن ندخر وسعاً في دعمهم ومساندتهم"، وأشاد بجهود الأمير سلطان بن سلمان في تأسيس النادي، وأضاف أمير منطقة الرياض لدى افتتاحه الملتقى الرابع للطيران العام بحضور الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، رئيس جمعية الطيران بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، وعبد الحكيم التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

واطلع أمير منطقة الرياض على المعرض المصاحب للملتقى، وعلى العروض المقدمة لطائرات التحكم عن بعد والقفز المظلي وعروض فريق الحرس الملكي وفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات.

من جهته، رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على اهتمامه ودعمه لنادي الطيران السعودي، منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، معرباً عن تقديره البالغ لأمير منطقة الرياض على رعايته للملتقى واهتمامه بدعم النادي ومتابعة أنشطته ومشاريعه.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن نادي الطيران السعودي يعمل بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق أعلى درجات الأمن والسلامة، لتكون ممارسة الطيران آمنة.

وحضر الحفل الشيخ شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى السعودية.